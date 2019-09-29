Для сериала "Дайверы" ищут калининградца с "польской внешностью"

СЕГОДНЯ 18:49 2019-09-29T18:50:45+03:00

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Авторы сериала "Дайверы", съемки которого проходят сейчас в Калининграде, ищут людей на роли велосипедиста и портье. Об этом сообщается в группе "Съемки в кино в Калининграде" в социальной сети "ВКонтакте".

"На 30 сентября для сериала "Дайверы" нужен человек на роль велосипедиста, - сообщается в группе. - Парень возраст 25-40 лет Со своим спортивным велосипедом, с маячками спереди и сзади, в своей форме, шлемом и очках".

Кроме того, требуется парень 25-35 лет "польской внешности" на роль портье.

ИСТОЧНИК KP.RU