Калининградская "Балтика" обыграла одного из лидеров чемпионата России

СЕГОДНЯ 21:04 2019-09-29T21:40:48+03:00

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В воскресенье калининградская "Балтика" провела в гостях матч 15-го тура чемпионата России по футболу ФНЛ. Соперником нашей команды был подмосковный клуб "Химки", занимающий 2-е место в первенстве.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Балтики". Единственный мяч на 55-й минуте забил полузащитник калининградской команды Ильнур Альшин.

После этой победы "Балтика" осталась на 9-м месте в турнирной таблице. От 4-го место, дающего право побороться за выход в Премьер-лигу, балтийцев отделяют всего 4 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU