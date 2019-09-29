В Калининграде прошел пикет зоозащитников

СЕГОДНЯ 21:15 2019-09-29T21:15:23+03:00

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Возле памятника "Землякам космонавтам" в Калининграде в воскресенье, 29 сентября, прошел пикет зоозащитников. На нем, как сообщают очевидцы, приняли участие 12 человек и, как минимум, две собаки.

"Зоозащитники уже добились издания федерального закона об ответственном обращении с животными, - написал о целях пикета один из организаторов мероприятия Ярослав Воловик. - Теперь задача - узаконить процедуры и инструкции, которые помогут этому закону эффективно работать".

ИСТОЧНИК KP.RU