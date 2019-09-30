На границе в Чернышевском задержали два «Мерседеса» с контрабандными сигаретами
Почти 16 тысяч пачек сигарет в двух «Мерседесах» пытались перевезти из Калининградской области в Литву два жителя региона. Задержали их на границе в Чернышевском сотрудники областной таможни совместно с пограничниками и сотрудниками Управления ФСБ.
Как рассказали в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, в ходе таможенного досмотра выяснилось, что в обоих автомобилях находятся многочисленные тайники с сигаретами.
Пачки с куревом были спрятаны в дверях, под обшивкой потолка, в бампере, в глушителе, в лонжеронах.
В первой машине было обнаружено 8310 пачек сигарет, во второй – 7 585 пачек. В общей сложности таможенники вытащили из машин 15 895 пачек сигарет различных марок.
Табачные изделия и автомобили изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU