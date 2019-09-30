2019-09-30T10:07:55+03:00
Общество

На границе в Чернышевском задержали два «Мерседеса» с контрабандными сигаретами

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Таможня Калининградской области
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Почти 16 тысяч пачек сигарет в двух «Мерседесах» пытались перевезти из Калининградской области в Литву два жителя региона. Задержали их на границе в Чернышевском сотрудники областной таможни совместно с пограничниками и сотрудниками Управления ФСБ.

Как рассказали в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, в ходе таможенного досмотра выяснилось, что в обоих автомобилях находятся многочисленные тайники с сигаретами.

Пачки с куревом были спрятаны в дверях, под обшивкой потолка, в бампере, в глушителе, в лонжеронах.

В первой машине было обнаружено 8310 пачек сигарет, во второй – 7 585 пачек. В общей сложности таможенники вытащили из машин 15 895 пачек сигарет различных марок.

Табачные изделия и автомобили изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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