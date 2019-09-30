Шесть ДТП: Калининград встал в 8-балльных пробках
.Фото: Яндекс
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Центр Калининграда утром в понедельник 30 сентября встал в 8-бпллльных пробках. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», зафиксировано шесть ДТП, которые осложняют и без того непростую ситуацию на дорогах.
Автомобили столкнулись на Московском проспекте, улице Комсомольской, улице Батальной и улицы Катина. Сразу две аварии на улице Александра Невского.
Со скоростью 7 км/час автомобили движутся по ул. Гайдара и Челнокова.
Затруднено движение на Советском проспекте, Ленинском проспекте, Литовском валу, Московском проспекте.
Затор на улице Горького.
ИСТОЧНИК KP.RU