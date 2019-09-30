Шесть ДТП: Калининград встал в 8-балльных пробках

СЕГОДНЯ 10:28 2019-09-30T10:40:17+03:00

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Центр Калининграда утром в понедельник 30 сентября встал в 8-бпллльных пробках. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», зафиксировано шесть ДТП, которые осложняют и без того непростую ситуацию на дорогах.

Автомобили столкнулись на Московском проспекте, улице Комсомольской, улице Батальной и улицы Катина. Сразу две аварии на улице Александра Невского.

Со скоростью 7 км/час автомобили движутся по ул. Гайдара и Челнокова.

Затруднено движение на Советском проспекте, Ленинском проспекте, Литовском валу, Московском проспекте.

Затор на улице Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU