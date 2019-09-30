Калининград вошел в топ-3 самых популярных у иностранных туристов регионов России

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-30T10:32:25+03:00

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Калининградская область заняла третье место среди российских регионов по популярности у иностранных туристов, уступив традиционным лидерам - Москве и Санкт-Петербургу. Об этом сообщило РИА "Новости", ссылаясь на данные картографического сервиса Maps.me. Как отмечается, рейтинг составлен на основе количества иностранных пользователей, загружавших карты регионов России в Maps.me с 1 июня по 31 августа 2019 года.

Аналогичный рейтинг был составлен весной, и тогда Калининградская область заняла лишь 13-е место. На показатель этого лета, скорее всего, повлияло введения с 1 июля бесплатных электронных виз для иностранцев. По данным на начало сентября, по этим визам самый западный регион России посетили уже 40 тысяч граждан зарубежных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU