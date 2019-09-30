В понедельник в Калининграде нет света на пяти улицах

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-30T10:43:15+03:00

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В понедельник, 30 сентября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9 до 13 часов электричества не будет на ул. Суворова 121, 136, 138-144, 140а,

С 9 часов до 18 часов света не будет ул. Стекольная 31-37, 37а, 45-51, 48, 50, ул. 1812 года 59, 122, Московский пр-т 135-141, Московский пр-т 246, ул. Толбухина 31, 55.

Холодное водоснабжение до 14 часов приостановлено на ул. Каштановая аллея 42, 43, 47, 51, 51а, 55, 57, Мира пр-т 87.

ИСТОЧНИК KP.RU