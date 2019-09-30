Полиция объявила в розыск пропавшую 17-летнюю калининградку

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-30T10:49:43+03:00

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Отдел полиции по Ленинградскому району Калининграда объявил в розыск 17-летнюю Валерию Калачаеву. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, девушка 27 сентября около 13 часов ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 160 см, волосы светло-русые, стрижка-каре, среднего телосложения, на правом ухе золотая сережка. Была одета: куртка черного цвета, футболка черного цвета, зеленые клетчатые брюки, черные кроссовки с шипами на высокой платформе. Если вам что-либо известно о ее местонахождении, полиция просим сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-569 (ПДН), 8 (4012) 554-502, 8 (4012) 554-503 (дежурная часть), или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU