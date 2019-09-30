На площади Победы в Калининграде женщина облила себя бензином и подожгла

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-30T11:19:30+03:00

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Трагедия едва не произошла на площади Победы в Калининграде.

Как рассказал "КП" охранник, дежуривший на площади, возле стелы Победы женщина облила себя бензином и чиркнула спичкой. Вспыхнувшую одежду удалось быстро затушить - на помощь несчастной пришла проходившая мимо девушка. Она залила женщину водой из фонтана. После этого к месту ЧП подъехала полиция, затем карета "Скорой помощи".

В полиции факт происшествия подтвердили, что женщина жива и сейчас находится в больнице. О причинах поступка дамы пока неизвестно. В пресс-службе УМВД воздерживаются от комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU