В Калининграде в ДТП пострадал 3-летний пассажир

СЕГОДНЯ 12:12 2019-09-30T12:12:17+03:00

Водитель машины, в которой находился ребенок, при повороте не пропустил встречный автомобиль

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В десятом часу вечера 29 сентября на регулируемом перекрестке проспекта Победы и улицы Красносельской Калининграда 23-летний водитель «Фольксвагена» решил повернуть налево. Однако при этом не предоставил, как предписывают Правила дорожного движения, преимущество в движении встречному «Мерседесу» - им управлял 20-летний парень.

В результате произошедшего столкновения имеется пострадавший. Им стал 3-х летний пассажир «Фольксвагена». Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, ребенок получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU