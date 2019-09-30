В Калининграде в ДТП пострадал 3-летний пассажир
Водитель машины, в которой находился ребенок, при повороте не пропустил встречный автомобиль
Изменить размер текста:
В десятом часу вечера 29 сентября на регулируемом перекрестке проспекта Победы и улицы Красносельской Калининграда 23-летний водитель «Фольксвагена» решил повернуть налево. Однако при этом не предоставил, как предписывают Правила дорожного движения, преимущество в движении встречному «Мерседесу» - им управлял 20-летний парень.
В результате произошедшего столкновения имеется пострадавший. Им стал 3-х летний пассажир «Фольксвагена». Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, ребенок получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU