В Багратионовском районе третий день ищут 79-летнего грибника

СЕГОДНЯ 12:31 2019-09-30T12:38:42+03:00

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В Багратионовском районе третий день продолжаются поиски двух мужчин, которые заблудились в лесу. Как сообщается в группе «Поиск пропавших людей. Калининград. Твори добро» в VK, в субботу 28 октября из леса не вышел 79-летний мужчина с сыном.

Поиски ведутся в районе поселка Корнево.

На месте работают спасатели и волонтеры.

В выходные дни добровольцы проверили больницы на улице Летней, на улице Клинической, также приемные покои других больниц. Выяснили, что дедушка туда не поступал.

Поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU