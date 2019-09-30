В Багратионовском районе третий день ищут 79-летнего грибника
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Багратионовском районе третий день продолжаются поиски двух мужчин, которые заблудились в лесу. Как сообщается в группе «Поиск пропавших людей. Калининград. Твори добро» в VK, в субботу 28 октября из леса не вышел 79-летний мужчина с сыном.
Поиски ведутся в районе поселка Корнево.
На месте работают спасатели и волонтеры.
В выходные дни добровольцы проверили больницы на улице Летней, на улице Клинической, также приемные покои других больниц. Выяснили, что дедушка туда не поступал.
Поиски продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU