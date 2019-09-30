2019-09-30T13:03:17+03:00
Происшествия

В Светлом уголовник обворовал квартиру, а потом принимал в ней гостей

Во временно оставшееся без хозяев жилище преступник проник, вскрыв стеклопакет окна
Игорь ОРЕХОВ
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В полицию города Светлый пришла местная жительница, которая сообщила, что квартиру ее знакомой обокрали. Хозяйка жилища перед отъездом за границу оставила ключи своей подруге. Которая, в очередной раз явившись проверить помещение, обнаружила, что в окне отжат стеклопакет.

Прибывшие на место предполагаемого преступления сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили следы обуви и отпечатки пальцев рук. Ну а потом полицейским и вовсе привалила редкая удача: они нашли паспорт гражданина Российской Федерации, который, судя по всему, оставил навестивший квартиру в отсутствие хозяйки вор. Установить место проживания ранее судимого 20-летнего светловчанина было делом техники. Вскоре молодчик уже давал признательные показания.

- После того как он узнал об отъезде хозяев жилища, преступник вскрыл окно, проник внутрь и похитил электроинструменты и золотую цепочку, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Но дальше все было куда удивительней. Ворюге так приглянулась обстановка чужой квартиры, что он приспособил ее для приема своих гостей! Все вместе они весело проводили время за обильными возлияниями. Деньги на спиртное появились после продажи воровской добычи. Судя по всему, по ходу одной из таких пьянок обнаглевший уголовник и потерял свою краснокожую паспортину.

Статья УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение», по признакам которой возбуждено уголовное дело, предусматривает для виновных наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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