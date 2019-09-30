2019-09-30T12:58:35+03:00
Экономика

Построенный в Калининграде траулер "Ленинец" будет идти до Камчатки больше месяца

Кирилл Алексеев
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Построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде траулер "Ленинец" отправился на Камчатку. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу завода.

- Головной траулер-сейнер проекта SK-3101R "Ленинец" 27 сентября ушел из Калининграда в переход на Камчатку. Сначала судно совершит переход до Мурманска, что займет 8-9 суток, а затем проследует Северным морским путем до Петропавловска-Камчатского, это еще около 25 суток, - отметили на предприятии.

Траулер-сейнер "Ленинец" - головное судно проекта SK-3101R, построенное на ПСЗ "Янтарь" по контракту, подписанному с рыболовецким колхозом имени Ленина из Петропавловска-Камчатского, в январе 2016 года. Строительство траулера началось в июле 2016 года, в ноябре 2017 года он был спущен на воду, 31 июля 2019 года завершил заводские ходовые испытания, 26 августа на судне поднят российский флаг и оно передано заказчику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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