В Гурьевском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся

СЕГОДНЯ 13:15 2019-09-30T13:16:09+03:00

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Три человека пострадали в ДТП в воскресенье, 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Гурьевском районе 41-летний водитель «Сеаза» не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

В Озерском районе водитель «Ауди» не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии водитель и пассажир получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU