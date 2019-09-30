В Калининградской области выбрали лучших водителей пассажирских автобусов
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области выбрали лучших водителей пассажирских автобусов. Конкурс профессионального мастерства прошел уже в пятый раз.
От одиннадцати предприятий было выдвинуто шестнадцать участников, им предстояло пройти теоретический и практический этап конкурса.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, победителем конкурса «Лучший водитель – 2019» стал Андрей Романенко, водитель ООО «Тотем». Второе место занял Игорь Мамыкин, водитель ООО «Тотем-7». На третьем месте – Евгений Сокольский, водитель ООО «Аркада-СПЗ».
ИСТОЧНИК KP.RU