Калининград вошел в топ-3 городов по посещаемости футбольных матчей

СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-30T13:33:58+03:00

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Портал ТурСтат представил рейтинг городов по числу зрителей на матчах Футбольной Национальной Лиги в сезоне 2019/20.

В первую пятерку городов команд ФНЛ по популярности футбола в 2019 году вошли Волгоград, Нижний Новгород, Калининград, Химки в Московской области и Курск.

На матчи «Балтики» в Калининграде приходят, в среднем, 5666 зрителей. Больше поддержка только «Ротора» - свыше 24 тысяч человек, футбол в Нижнем Новгороде посещает 7 851 зритель за матч

Сейчас калининградская «Балтика» занимает 9 место в турнирной таблице ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU