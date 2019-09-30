2019-09-30T13:33:58+03:00
Спорт

Калининград вошел в топ-3 городов по посещаемости футбольных матчей

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Портал ТурСтат представил рейтинг городов по числу зрителей на матчах Футбольной Национальной Лиги в сезоне 2019/20.

В первую пятерку городов команд ФНЛ по популярности футбола в 2019 году вошли Волгоград, Нижний Новгород, Калининград, Химки в Московской области и Курск.

На матчи «Балтики» в Калининграде приходят, в среднем, 5666 зрителей. Больше поддержка только «Ротора» - свыше 24 тысяч человек, футбол в Нижнем Новгороде посещает 7 851 зритель за матч

Сейчас калининградская «Балтика» занимает 9 место в турнирной таблице ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде уголовник украл на рынке 20 кг орехов
Алиханов: ФРГ является ведущим партнером Калининградской области
Стало известно состояние женщины, попытавшейся сжечь себя на площади Победы в Калининграде
В Калининградской области поднимается ветер, в Балтийске ожидается шторм
Калининградская область улучшила позиции в рейтинге приверженности населения к ЗОЖ
На выходных в Калининградской области задержали 16 пьяных водителей
В Калининграде отметят всероссийский День ходьбы
В Калининградской области выбрали лучших водителей пассажирских автобусов
В Гурьевском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся
Построенный в Калининграде траулер "Ленинец" будет идти до Камчатки больше месяца
В Светлом уголовник обворовал квартиру, а потом принимал в ней гостей
В Багратионовском районе третий день ищут 79-летнего грибника
В Калининграде в ДТП пострадал 3-летний пассажир
На площади Победы в Калининграде женщина облила себя бензином и подожгла
Полиция объявила в розыск пропавшую 17-летнюю калининградку
В понедельник в Калининграде нет света на пяти улицах
Калининград вошел в топ-3 самых популярных у иностранных туристов регионов России
Шесть ДТП: Калининград встал в 8-балльных пробках
На границе в Чернышевском задержали два «Мерседеса» с контрабандными сигаретами
В Светлогорске для съемок в кино ищут "людей в черном"
В Калининграде прошел пикет зоозащитников
Калининградская "Балтика" обыграла одного из лидеров чемпионата России
Для сериала "Дайверы" ищут калининградца с "польской внешностью"
Тотальной вырубки не будет: на Тенистой аллее в Калининграде тротуар проложат в обход деревьев
В Балтийске бывший командир корабля БФ похитил два гребных винта и сдал их на металлолом
Калининградцам бесплатно раздадут почтовые марки