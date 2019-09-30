В Калининграде отметят всероссийский День ходьбы
Пройтись планируют по берегу Верхнего озера 5 октября
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Калининград присоединится к спортивной акции Всероссийский День ходьбы. 5 октября всех желающих спортсменов и просто неравнодушных калининградцев ждут на берегу Верхнего озера.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, у искусственного острова (ориентир скейтпарк) состоится церемония открытия спортивной акции.
- Все желающие смогут преодолеть символические дистанции от 2 до 5 километров и получить диплом участника всероссийского Дня ходьбы, - сообщили в оргкомитете.
Начало мероприятия в 11:00. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU