В Калининграде отметят всероссийский День ходьбы

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-30T13:37:25+03:00

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Калининград присоединится к спортивной акции Всероссийский День ходьбы. 5 октября всех желающих спортсменов и просто неравнодушных калининградцев ждут на берегу Верхнего озера.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, у искусственного острова (ориентир скейтпарк) состоится церемония открытия спортивной акции.

- Все желающие смогут преодолеть символические дистанции от 2 до 5 километров и получить диплом участника всероссийского Дня ходьбы, - сообщили в оргкомитете.

Начало мероприятия в 11:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU