На выходных в Калининградской области задержали 16 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-30T13:57:28+03:00

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На выходных в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 16 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Один из водителей сел пьяным за руль и попал в ДТП в Озерском районе. 41-летний водитель и 42-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы. Виновник аварии признал, что распивал спиртные напитки во время охоты.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-815.

ИСТОЧНИК KP.RU