На выходных в Калининградской области задержали 16 пьяных водителей
.Фото: Александр Подгорчук
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На выходных в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 16 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Один из водителей сел пьяным за руль и попал в ДТП в Озерском районе. 41-летний водитель и 42-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы. Виновник аварии признал, что распивал спиртные напитки во время охоты.
Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-815.
ИСТОЧНИК KP.RU