2019-09-30T14:13:16+03:00
Общество

Калининградская область улучшила позиции в рейтинге приверженности населения к ЗОЖ

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградская область заняла 60-е место среди регионов РФ по приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ). Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Новости». Годом ранее наша область занимала 61-е место в рейтинге.

Эксперты агентства проанализировали число жителей, занимающихся спортом, продажу алкоголя и табака, число преступлений, совершенных в состоянии опьянения, смертность от случайных алкогольных отравлений и долю занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

Лидерами рейтинга приверженности жителей здоровому образу жизни стали регионы Северного Кавказа, на последнем месте рейтинга оказался Камчатский край, на предпоследнем — Еврейская автономная область, третье место с конца заняла Магаданская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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