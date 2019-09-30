В Калининградской области поднимается ветер, в Балтийске ожидается шторм

СЕГОДНЯ 14:20 2019-09-30T14:20:16+03:00

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В ближайшие два дня в Калининградской области ожидается усиление ветра. Как сообщается в группе "Погода и метеоявления в Калининградской области" в социальной сети "ВКонтакте", регион попадет под влияние мощного североатлантического циклона.

В частности, начиная с вечера 30 сентября в регионе ожидается усиление западного ветра, причем максимальная скорость будет фиксироваться в ночные часы 1 октября. В Калининграде порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду, в западной части области, в Балтийске - до 21-23 метров в секунду. Сообщается также, что высота волн будет составлять 3,5 - 4,5 метра.

К утру 1 октября ветер должен утихнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU