Стало известно состояние женщины, попытавшейся сжечь себя на площади Победы в Калининграде
В понедельник утром на площади Победы в Калининграде женщина попыталась себя сжечь. От гибели отчаянную спасла прохожая. Неравнодушная девушка тушила воспламенившуюся одежду водой из фонтана. Пострадавшую оперативно доставили в больницу.
По данным министерства здравоохранения Калининградской области, в настоящее время женщина находится в Центральной городской клинической больнице.
- Женщина госпитализирована в ожоговое отделение больницы, - говорится в официальном комментарии ведомства. - Ее состояние оценивается медиками как тяжелое.
О причинах поступках горожанки пока неизвестно. В пресс-службе УМВД по Калининградской области от комментариев воздерживаются.
ИСТОЧНИК KP.RU