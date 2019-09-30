Стало известно состояние женщины, попытавшейся сжечь себя на площади Победы в Калининграде

СЕГОДНЯ 14:38 2019-09-30T14:40:47+03:00

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В понедельник утром на площади Победы в Калининграде женщина попыталась себя сжечь. От гибели отчаянную спасла прохожая. Неравнодушная девушка тушила воспламенившуюся одежду водой из фонтана. Пострадавшую оперативно доставили в больницу.

По данным министерства здравоохранения Калининградской области, в настоящее время женщина находится в Центральной городской клинической больнице.

- Женщина госпитализирована в ожоговое отделение больницы, - говорится в официальном комментарии ведомства. - Ее состояние оценивается медиками как тяжелое.

О причинах поступках горожанки пока неизвестно. В пресс-службе УМВД по Калининградской области от комментариев воздерживаются.

ИСТОЧНИК KP.RU