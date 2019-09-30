Алиханов: ФРГ является ведущим партнером Калининградской области

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-30T14:55:22+03:00

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ФРГ является ведущим партнером Калининградской области как в области межрегиональных отношений, так и в экономике. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на встрече новым генеральным консулом Германии в Калининграде Хансом Гюнтером Матерном.

- Германия входит в первую «тройку» внешнеторговых стран-партнёров Калининградской области. Основными нашими регионами-партнерами являются такие земли Германии, как Шлезвиг-Гольштейн и Бранденбург, - сказал Алиханов.

Губернатор отметил, что в декабре этого года будет отмечаться 20- летняя годовщина сотрудничества региона и Шлезвиг-Гольштейна.

- Антон Алиханов подчеркнул, что необходимо продолжать взаимодействие по линии организации субрегионального сотрудничества государств Балтийского моря, работе в сфере сохранения культурного наследия и подготовке к 300-летнему юбилею со дня рождения Иммануила Канта, - добавили в пресс-службе регионального правительства.

Ханс Гюнтер Маттерн сообщил, что за две недели посмотрел и познакомился с областью.

- Очень рад работе в Калининграде, так как выбирал это место работы сам. Президент Германии отметил, что мои задачи должны быть сфокусированы прежде всего на экономике и культуре. Я с удовольствием буду заниматься конкретными проектами совместно с вами, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU