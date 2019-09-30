В Калининграде уголовник украл на рынке 20 кг орехов

СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-30T15:49:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде полицейские раскрыли кражу 20 килограммов орехов на Центральном рынке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В дежурную часть обратился продавец одного из павильонов, который обнаружил исчезновение мешка с орехами. Прибывшие на место полицейские просмотрели записи с камер наблюдения и установили личность вора. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний калининградец. Похищенные орехи он успел продать.

На него завели уголовное дело по статье «Кража». Любителю орехов грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU