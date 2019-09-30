В Калининграде завершили съемки фильма «Дайвер»
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Съемки фильма «Дайвер» завершены в Калининградской области. Как сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде», последняя киносмена назначена на 1 октября. На эти, как говорят, киношники, крайние съемки ищут дублеров главных героев.
Как стало известно «Комсомолке», накануне съемки прошли на морском побережье в Зеленоградске и Светлогорске.
В Калининграде съемочная группа работала на территории «Рыбной деревни», во дворах, на улицах города.
ИСТОЧНИК KP.RU