В Калининграде завершили съемки фильма «Дайвер»

СЕГОДНЯ 16:26 2019-09-30T16:26:43+03:00

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Съемки фильма «Дайвер» завершены в Калининградской области. Как сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде», последняя киносмена назначена на 1 октября. На эти, как говорят, киношники, крайние съемки ищут дублеров главных героев.

Как стало известно «Комсомолке», накануне съемки прошли на морском побережье в Зеленоградске и Светлогорске.

В Калининграде съемочная группа работала на территории «Рыбной деревни», во дворах, на улицах города.

ИСТОЧНИК KP.RU