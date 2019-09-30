2019-09-30T16:32:35+03:00
Происшествия

Главному инженеру дали 2 года за гибель двух рабочих

Слесари задохнулись в канализационном колодце при ликвидации засора
Игорь ОРЕХОВ
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Светлогорский городской суд постановил приговор по уголовному делу о гибели двух слесарей в результате отравления канализационными газами.

Трагедия произошла в сентябре 2017 года в ходе аварийно-восстановительных работ по ликвидации засора канализационных сетей. По результатам расследования обвинение было предъявлено главному инженеру муниципального предприятия, который. не обеспечил соблюдение правил техники безопасности и норм охраны труда. Подсудимый свою вину так и не признал, указав, что все необходимые меры им были приняты, инструктаж проводился регулярно.

- Однако виновность гражданина полностью подтверждена собранными по уголовному делу и исследованными в судебном заседании доказательствами, - прокомментировали в пресс-службе Светлогорского горсуда. - Действия подсудимого квалифицированы как нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух лиц. Смягчающим обстоятельством признано наличие на иждивении обвиняемого несовершеннолетнего ребенка.

В результате главный инженер получил 2 года лишения свободы, которые будет отбывать в колонии-поселении. Кроме того, он лишен судом права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условий труда работников на срок 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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