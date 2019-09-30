Спортсмен из Балтийска выиграл первенство России по боевому самбо среди юниоров
Юниорское первенство России по боевому самбо принял город Кстово нижегородской области, собрав больше 200 атлетов не старше 20 лет из более чем 50 регионов России.
Отличился на соревнованиях и наш земляк Никита Белоусов. Спортсмен из Балтийска провел два поединка и оба выиграл досрочно.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в полуфинале Никита одолел Жамьяна Тудупова из Бурятии, проведя бросок на четыре балла и болевой прием на руку.
В финале уже нокаутировал Казбека Османова из Дагестана.
Теперь наш спортсмен автоматически попадает в состав сборной России.
ИСТОЧНИК KP.RU