Спортсмен из Балтийска выиграл первенство России по боевому самбо среди юниоров

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-30T16:36:26+03:00

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Юниорское первенство России по боевому самбо принял город Кстово нижегородской области, собрав больше 200 атлетов не старше 20 лет из более чем 50 регионов России.

Отличился на соревнованиях и наш земляк Никита Белоусов. Спортсмен из Балтийска провел два поединка и оба выиграл досрочно.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в полуфинале Никита одолел Жамьяна Тудупова из Бурятии, проведя бросок на четыре балла и болевой прием на руку.

В финале уже нокаутировал Казбека Османова из Дагестана.

Теперь наш спортсмен автоматически попадает в состав сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU