Власти решили увеличить составность рельсобусов на трех маршрутах

СЕГОДНЯ 16:39 2019-09-30T16:39:10+03:00

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С понедельника, 7 октября, в Калининградской области увеличится составность рельсобусов на трех маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

С двух до трех вагонов будет увеличена составность рельсобуса, курсирующего по маршруту о.п. Киевская – Калининград-Северный отправлением в 08:36. Также по три вагона будет в рульсобусах, курсирующих из Полесск – Калининград-Северный в 6:22 и о станции Гурьевск-Новый – Киевская в 7:55.

ИСТОЧНИК KP.RU