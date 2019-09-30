2019-09-30T16:39:10+03:00
Общество

Власти решили увеличить составность рельсобусов на трех маршрутах

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

С понедельника, 7 октября, в Калининградской области увеличится составность рельсобусов на трех маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

С двух до трех вагонов будет увеличена составность рельсобуса, курсирующего по маршруту о.п. Киевская – Калининград-Северный отправлением в 08:36. Также по три вагона будет в рульсобусах, курсирующих из Полесск – Калининград-Северный в 6:22 и о станции Гурьевск-Новый – Киевская в 7:55.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алиханов: Динамика по реальным доходам населения нас не удовлетворяет
Калининградская компания оплатила многомиллионные долги после ареста спецтехники и урожая
Мошенник из Владимирской области похитил 60 тысяч у жительницы Светлого
За полтора года в калининградских пунктах пропуска задержали 2,5 кг наркотиков
В Светлогорске откроют выставку, посвященную путешествию купца Афанасия Никитина в Индию
У берегов Куршской косы начались учения НАТО
В Чкаловске на ул. Докука сгорел склад
Спортсмен из Балтийска выиграл первенство России по боевому самбо среди юниоров
Главному инженеру дали 2 года за гибель двух рабочих
В Калининграде завершили съемки фильма «Дайвер»
В Калининграде уголовник украл на рынке 20 кг орехов
Алиханов: ФРГ является ведущим партнером Калининградской области
Стало известно состояние женщины, попытавшейся сжечь себя на площади Победы в Калининграде
В Калининградской области поднимается ветер, в Балтийске ожидается шторм
Калининградская область улучшила позиции в рейтинге приверженности населения к ЗОЖ
На выходных в Калининградской области задержали 16 пьяных водителей
В Калининграде отметят всероссийский День ходьбы