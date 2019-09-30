2019-09-30T16:58:18+03:00
Происшествия

В Чкаловске на ул. Докука сгорел склад

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Чкаловске пожар случился в понедельник 30 сентября. В 10:43 поступило сообщение о возгорании на улице Докука.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, выгорело складское помещение в производственном кирпичном здании.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

На место происшествия выезжали расчеты трех пожарно-спасательных частей, в том числе спецчасти. Кроме того, были задействованы огнеборцы пожарной команды в/ч Чкаловска.

В тушении пожара участвовали 25 человек при поддержке 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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