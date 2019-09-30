2019-09-30T17:45:26+03:00
В мире

У берегов Куршской косы начались учения НАТО

Кирилл Алексеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

У берегов литовской части Куршской косы начались маневры сил противовоздушной обороны Североатлантического альянса "Янтарная стрела - 2019".

Как сообщает "Клопс.Ru" со ссылкой на литовское издание Etaplius.lt, в ходе учений батальон ПВО отработает боевые выстрелы по системам RBS-70 с палубы корабля N42 Yotvingis. Отмечается, что маневры проходят в литовских водах Балтийского моря недалеко от Юодкранте. Во время тренировки будет оценена готовность военнослужащих батарей ПВО уничтожать цели из комплекса РБС-70.

Ранее, как писала "КП", командующий ВВС НАТО в Европе Джеффри Ли Харригян заявил, что в случае войны авиация альянса без труда преодолеет систему ПВО в Калининградской области. Харригяну ответили губернатор Антон Алиханов, представители Минобороны России и премьер-министр Дмитрий Медведев. Председатель правительства, в частности, сказал:

- С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать. Но когда подобное происходит, хочется сказать нашим коллегам: «Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит, например, с их противоракетной обороной и теми средствами ПРО, которые создаются Соединенными Штатами".

Дмитрий Медведев имел в виду атаку дронов на нефтяные вышки Саудовской Аравии, которые прикрывают новейшие комплексы ПВО американского производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алиханов: Динамика по реальным доходам населения нас не удовлетворяет
Калининградская компания оплатила многомиллионные долги после ареста спецтехники и урожая
Мошенник из Владимирской области похитил 60 тысяч у жительницы Светлого
За полтора года в калининградских пунктах пропуска задержали 2,5 кг наркотиков
В Светлогорске откроют выставку, посвященную путешествию купца Афанасия Никитина в Индию
В Чкаловске на ул. Докука сгорел склад
Власти решили увеличить составность рельсобусов на трех маршрутах
Спортсмен из Балтийска выиграл первенство России по боевому самбо среди юниоров
Главному инженеру дали 2 года за гибель двух рабочих
В Калининграде завершили съемки фильма «Дайвер»
В Калининграде уголовник украл на рынке 20 кг орехов
Алиханов: ФРГ является ведущим партнером Калининградской области
Стало известно состояние женщины, попытавшейся сжечь себя на площади Победы в Калининграде
В Калининградской области поднимается ветер, в Балтийске ожидается шторм
Калининградская область улучшила позиции в рейтинге приверженности населения к ЗОЖ
На выходных в Калининградской области задержали 16 пьяных водителей
В Калининграде отметят всероссийский День ходьбы