У берегов Куршской косы начались учения НАТО

СЕГОДНЯ 17:45 2019-09-30T17:45:26+03:00

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У берегов литовской части Куршской косы начались маневры сил противовоздушной обороны Североатлантического альянса "Янтарная стрела - 2019".

Как сообщает "Клопс.Ru" со ссылкой на литовское издание Etaplius.lt, в ходе учений батальон ПВО отработает боевые выстрелы по системам RBS-70 с палубы корабля N42 Yotvingis. Отмечается, что маневры проходят в литовских водах Балтийского моря недалеко от Юодкранте. Во время тренировки будет оценена готовность военнослужащих батарей ПВО уничтожать цели из комплекса РБС-70.

Ранее, как писала "КП", командующий ВВС НАТО в Европе Джеффри Ли Харригян заявил, что в случае войны авиация альянса без труда преодолеет систему ПВО в Калининградской области. Харригяну ответили губернатор Антон Алиханов, представители Минобороны России и премьер-министр Дмитрий Медведев. Председатель правительства, в частности, сказал:

- С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать. Но когда подобное происходит, хочется сказать нашим коллегам: «Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит, например, с их противоракетной обороной и теми средствами ПРО, которые создаются Соединенными Штатами".

Дмитрий Медведев имел в виду атаку дронов на нефтяные вышки Саудовской Аравии, которые прикрывают новейшие комплексы ПВО американского производства.

ИСТОЧНИК KP.RU