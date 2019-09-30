2019-09-30T18:07:11+03:00
Звезды

В Светлогорске откроют выставку, посвященную путешествию купца Афанасия Никитина в Индию

Александр КАТЕРУША
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Выставку представят в Морском выставочном центре в Светлогорске.Выставку представят в Морском выставочном центре в Светлогорске.Фото: Александр КАТЕРУША
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Новая выставка готовится к открытию в Светлогорске в здании «Янтарь холла». С 1 октября часть экспозиции «Люди моря» в Морском выставочном центре будет посвящена маршруту первого русского путешественника, купца Афанасия Никитина, побывавшего в Индии.

Как рассказали в Музее Мирового океана, именно «Хождение за три моря» Никитина легло в основу нового выставочного проекта.

- Посетители выставки смогут спустя 550 лет «повторить» путь Афанасия Никитина, который, опередив Васко Да Гамо, водными путями добрался до одного из самых загадочных уголков планеты, - говорят организаторы.

Гости увидят иллюстрации, созданные к «Хождению за три моря» А.В. Мелиховым в 1970-е гг. Частью выставочного проекта станут и предметы, относящиеся к индийской культуре, совсем недавно поступившие в фонды музея.

- Благодаря редким экспонатам и художественному мастерству А. Мелехова музейным сотрудникам удалось воспроизвести атмосферу средневековой Индии, - отметили в музее.

Торжественное открытие выставки состоится 1 октября в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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