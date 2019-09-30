За полтора года в калининградских пунктах пропуска задержали 2,5 кг наркотиков

СЕГОДНЯ 18:38 2019-09-30T18:38:40+03:00

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С января 2018 года по сентябрь 2019 года в Калининградской области в пунктах пропуска было выявлено 2,5 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного пограничного управления ФСБ России. К уголовной ответственности за контрабанду и незаконное хранение наркотиков привлекли семь человек.

Так, в январе этого года в Советске к 8 годам колонии приговорили 54-летнего мужчину, который попался на крупной контрабанде наркотиков. В марте этого года вступил в силу приговор в отношении 31-летнего мужчины, являющегося одним из организаторов контрабанды наркотиков через границу. ОН получил 14,6 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU