2019-09-30T18:46:02+03:00
Общество

Мошенник из Владимирской области похитил 60 тысяч у жительницы Светлого

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградская полиция раскрыла мошенничество с банковской картой, жертвой которого стала жительница Светлого. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

32-летняя женщина разместила объявление о продаже детской коляски за 10 тысяч рублей. С ней связался потенциальный покупатель и сразу же предложил перевести ей залог.

- Злоумышленник попросил продиктовать персональные данные: номер её карты, срок действия и трёхзначный код на обороте. После чего он получил полный доступ к её карте и снял находившиеся там 61 000 рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Сотрудники уголовного розыска установили личность мошенника – им оказался житель Владимирской области. На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Максимальная санкция статьи – 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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