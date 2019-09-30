2019-09-30T18:59:53+03:00
Общество

Калининградская компания оплатила многомиллионные долги после ареста спецтехники и урожая

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Гвардейском районе сельскохозяйственная компания оплатила долги после ареста спецтехники и урожая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Компания задолжала за пользование земельным участком свыше 4 млн рублей. И даже после запрета на регистрационные действия в отношении спецтехники не спешила погашать задолженность.

Тогда приставы приняли решение арестовать спецтехнику должника и часть собранного им урожая пшеницы. Только после этого должник оплатил всю задолженность и исполнительский сбор в размере 275 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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