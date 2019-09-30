Калининградская компания оплатила многомиллионные долги после ареста спецтехники и урожая
В Гвардейском районе сельскохозяйственная компания оплатила долги после ареста спецтехники и урожая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.
Компания задолжала за пользование земельным участком свыше 4 млн рублей. И даже после запрета на регистрационные действия в отношении спецтехники не спешила погашать задолженность.
Тогда приставы приняли решение арестовать спецтехнику должника и часть собранного им урожая пшеницы. Только после этого должник оплатил всю задолженность и исполнительский сбор в размере 275 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU