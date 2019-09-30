СЕГОДНЯ 19:04 2019-09-30T19:04:56+03:00

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В Калининградской области увеличиваются расходы на здравоохранение и социальную поддержку, прежде всего, пенсионеров, молодых мам и многодетных семей. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на встрече с руководителями фракций политический партий в Облдуме, сообщает пресс-служба регионального правительства.

При этом, отметил Алиханов, «динамика по реальным доходам населения нас не удовлетворяет».

- Мы сейчас сконцентрированы на этой проблеме, побуждаем работодателей «обелять» зарплаты, – сказал Антон Алиханов.

Как ранее писала «Комсомолка», Калининградская область заняла 78-е место среди 85-ти регионов РФ по динамике роста зарплаты. Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Новости».

По итогам первого полугодия, среднемесячная зарплата в Калининградской области выросла всего на 4,5% и составила, по данным Росстата, 28 915 рублей. Это один из худших результатов в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU