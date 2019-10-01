В Музей янтаря пустят бесплатно в честь Дня пожилого человека

СЕГОДНЯ 10:14 2019-10-01T10:14:12+03:00

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В День пожилого человека, во вторник 1 октября, посетители пенсионного возраста смогут пройти в Музей янтаря в Калининграде бесплатно. Об акции сообщает пресс-служба учреждения. Уточняется, что на кассе нужно предъявить пенсионное удостоверение и получить бесплатный входной билет. Гости смогут бесплатно осмотреть постоянную экспозицию и все временные выставки.

Кроме того, в честь Дня пожилого человека Калининградский зоопарк объявляет акцию: пенсионерам по возрасту билет за пол цены и бесплатная экскурсия. Время начала экскурсии – 11:00 и 13:30 (сбор у вольера енотов). Участие в акции могут принять женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

Приобретение льготного билета – при предъявлении документа, удостоверяющего возраст.

ИСТОЧНИК KP.RU