Калининградец устроил погром в квартире своей бабушки

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-01T10:20:57+03:00

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В Светлом участковые уполномоченные полиции, прибывшие по сообщению о скандале в одной из квартир поселка Взморье, застали там 35-летнего мужчину и его 81-летнюю бабушку. Оказалось, внук настоятельно требовал у старушки денег, а та не давала, справедливо опасаясь, что ни на что хорошее они все равно не будут потрачены. И тогда обозленный родственник принялся крушить кухонную мебель и бытовую технику. К моменту приезда правоохранителей наломал на 35 тысяч рублей.

В отношении дебошира возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества – за это по закону полагается до 2 лет «зоны». Но можно считать, бабушке еще повезло: ранее внучонок успел отсидеть за кражу и изнасилование.

ИСТОЧНИК KP.RU