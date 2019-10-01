2019-10-01T10:33:35+03:00
Экономика

Аэропорт "Храброво" ведет переговоры с европейскими лоукостерами об открытии рейсов в Калининград

Но для начала Калининграду нужно получить "седьмую степень свободы"
Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Сергей Юрьев
Изменить размер текста:

Европейские бюджетные авиаперевозчики Ryanair, EasyJet и Wizz Air готовы открыть регулярные рейсы в Калининград, если аэропорт "Храброво" получит т.н. "седьмую степень свободы". Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора калининградского аэропорта Александра Корытного.

- В настоящее время мы ведем переговоры с Ryanair, EasyJet и Wizz Air, пытаясь привлечь их в Калининград хорошими тарифами на обслуживание и скидками, - цитирует агентство Корытного. - Им интересен "Храброво", но прийти сюда они готовы лишь после того, как аэропорт получит режим "открытое небо" седьмой степени свободы. Это главное условие, которое они ставят.

В настоящее время губернатор Калининградской области Антон Алиханов отправил обращение в министерство транспорта России с просьбой о предоставлении "Храброво" седьмой степени свободы. Этот режим позволяет авиаперевозчикам летать в Калининград из любого аэропорта Европы, а не только из страны, где этот перевозчик зарегистрирован

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградец дважды за день стал жертвой телефонных мошенников и лишился 250 тысяч
Калининградку будут судить за контрабанду запрещенного лекарства для лечения астмы
В Мамоново из-за одного жильца перекрыли газ во всем доме
В Калининграде более 700 школьников научились распознавать мошенников в интернете
В понедельник в Калининградской области в ДТП пострадало три человека
Калининградец избил до смерти своего нового приятеля
На ул. Сергеева в Калининграде сбили 12-летнюю девочку
В Калининградской области пройдет фестиваль польских фильмов «Висла»
Житель Черняховска отсудил свыше 80 тысяч за залитие квартиры
В «Безопасном городе» сообщили, где установлены передвижные фоторадары на этой неделе
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник не будет света и воды
В Калининградской области показатель заболеваемости ОРВИ превысил эпидемический порог
На ул. Гагарина «Рено» после столкновения вылетел на тротуар
Калининградец устроил погром в квартире своей бабушки
В Музей янтаря пустят бесплатно в честь Дня пожилого человека