Аэропорт "Храброво" ведет переговоры с европейскими лоукостерами об открытии рейсов в Калининград

СЕГОДНЯ 10:27 2019-10-01T10:33:35+03:00

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Европейские бюджетные авиаперевозчики Ryanair, EasyJet и Wizz Air готовы открыть регулярные рейсы в Калининград, если аэропорт "Храброво" получит т.н. "седьмую степень свободы". Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора калининградского аэропорта Александра Корытного.

- В настоящее время мы ведем переговоры с Ryanair, EasyJet и Wizz Air, пытаясь привлечь их в Калининград хорошими тарифами на обслуживание и скидками, - цитирует агентство Корытного. - Им интересен "Храброво", но прийти сюда они готовы лишь после того, как аэропорт получит режим "открытое небо" седьмой степени свободы. Это главное условие, которое они ставят.

В настоящее время губернатор Калининградской области Антон Алиханов отправил обращение в министерство транспорта России с просьбой о предоставлении "Храброво" седьмой степени свободы. Этот режим позволяет авиаперевозчикам летать в Калининград из любого аэропорта Европы, а не только из страны, где этот перевозчик зарегистрирован

ИСТОЧНИК KP.RU