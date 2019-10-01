В Калининградской области показатель заболеваемости ОРВИ превысил эпидемический порог

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-01T10:40:41+03:00

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В Калининградской области зафиксирован сезонный рост числа заболевших респираторно вирусными инфекциями. По сравнению с предыдущей неделей по региону заболевших стало больше на 9,4% (в Калининграде - на 11,8%). Цифры приводят в областном Управлении Роспотребнадзора.

По словам специалистов, интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ незначительно превысил эпидемический порог на 7,3% по совокупному населению за счет взрослых. В Калининградской области за медицинской помощью с симптомами заболевания обратились 4605 человек, в том числе 2721 ребенок.

В Калининграде госпитализировано 37 человек с ОРВИ.

Медики отмечают, что случаи заболевания гриппом лабораторно не подтверждены.

ИСТОЧНИК KP.RU