2019-10-01T10:40:41+03:00
Общество

В Калининградской области показатель заболеваемости ОРВИ превысил эпидемический порог

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининградской области зафиксирован сезонный рост числа заболевших респираторно вирусными инфекциями. По сравнению с предыдущей неделей по региону заболевших стало больше на 9,4% (в Калининграде - на 11,8%). Цифры приводят в областном Управлении Роспотребнадзора.

По словам специалистов, интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ незначительно превысил эпидемический порог на 7,3% по совокупному населению за счет взрослых. В Калининградской области за медицинской помощью с симптомами заболевания обратились 4605 человек, в том числе 2721 ребенок.

В Калининграде госпитализировано 37 человек с ОРВИ.

Медики отмечают, что случаи заболевания гриппом лабораторно не подтверждены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградец дважды за день стал жертвой телефонных мошенников и лишился 250 тысяч
Калининградку будут судить за контрабанду запрещенного лекарства для лечения астмы
В Мамоново из-за одного жильца перекрыли газ во всем доме
В Калининграде более 700 школьников научились распознавать мошенников в интернете
В понедельник в Калининградской области в ДТП пострадало три человека
Калининградец избил до смерти своего нового приятеля
На ул. Сергеева в Калининграде сбили 12-летнюю девочку
В Калининградской области пройдет фестиваль польских фильмов «Висла»
Житель Черняховска отсудил свыше 80 тысяч за залитие квартиры
В «Безопасном городе» сообщили, где установлены передвижные фоторадары на этой неделе
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник не будет света и воды
Аэропорт "Храброво" ведет переговоры с европейскими лоукостерами об открытии рейсов в Калининград
На ул. Гагарина «Рено» после столкновения вылетел на тротуар
Калининградец устроил погром в квартире своей бабушки
В Музей янтаря пустят бесплатно в честь Дня пожилого человека