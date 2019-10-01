В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник не будет света и воды

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-01T10:37:04+03:00

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В Калининграде во вторник, 1 октября, не будет электричества в домах на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Вагнера 24 (д/сад № 87), пр-кт Ленинский, 18-28, ул. Житомирская, 2-4, 6-8, 10-14, 16б, 16-20, 22-24, ул. Коперника 2-4,

С 9 часов до 18 часов электричество отключено на пр. Советский 109,

ул. Косм. Леонова 49, 51-53а, 55, ул. Комсомольская 36 (Перинатальный центр), 38-40, 42, 42а,б,в, ул. Чайковского 49 (Роддом №4), 68,

С 12 часов до 18 часов не будет света на ул. Батальная 13,13а, 15, 17, 17а,б, 28а,19-29, ул. Машиностроительная 4-10,12-18, 20-28а, 30-36, 38-54, ул. Дрожжевая 3(д/сад № 131), 4-6а, 8-10а, 12-14а, 16-16в, 18-18в.

Холодное водоснабжение до 14 часов приостановлено на ул. Кутузова 3, 5, 7, 9, 11, 13, ул. М. Расковой 10 (поликлиника ГБ №1) 12-16, 18, 15, 17, пр. Победы 10-12, пер. Минина и Пожарского 7. До 17.00 на ул. Согласия 31.

ИСТОЧНИК KP.RU