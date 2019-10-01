В «Безопасном городе» сообщили, где установлены передвижные фоторадары на этой неделе
«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения с 1 по 7 октября
1. На 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
2. На 40 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
3. Пос. Муромское, автодорога «Калининград-Зеленоградск».
4. На 11 километре автодороги «Переславское-Круглово».
5. На 20 километре автодороги «Черняховск-Озёрск».
6. На 4 километре автодороги «Полесск-Гвардейск-Правдинск».
7. На 36 километре автодороги «Калининград-Балтийск».
8. На 22 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».
9. На 35 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
ИСТОЧНИК KP.RU