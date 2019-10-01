В «Безопасном городе» сообщили, где установлены передвижные фоторадары на этой неделе

СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-01T11:13:05+03:00

Изменить размер текста: A A

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения с 1 по 7 октября

1. На 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 40 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. Пос. Муромское, автодорога «Калининград-Зеленоградск».

4. На 11 километре автодороги «Переславское-Круглово».

5. На 20 километре автодороги «Черняховск-Озёрск».

6. На 4 километре автодороги «Полесск-Гвардейск-Правдинск».

7. На 36 километре автодороги «Калининград-Балтийск».

8. На 22 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».

9. На 35 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

ИСТОЧНИК KP.RU