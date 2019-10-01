2019-10-01T11:54:11+03:00
Общество

Житель Черняховска отсудил свыше 80 тысяч за залитие квартиры

Виктор Сергеев
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Жителя Черняховска засудил коммунальщиков за залитую квартиру. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В феврале этого года квартиру мужчину залило водой из-за дырявой кровли. Управляющая компания отремонтировала кровлю, но отказалась возмещать ущерб.

Черняховец обратился в суд, который установил, что залив квартиры произошел из-за нарушения целостности мягкой кровли и признал требования к управляющей компании обоснованными.

В результате суд взыскал с ООО УК «Инстер-Сервис» материальный ущерб в размере 40849,58 рублей, компенсацию морального вреда – 5000 рублей, а также штраф и судебные расходы, а всего 81274,37 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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