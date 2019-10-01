В Калининградской области пройдет фестиваль польских фильмов «Висла»

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-01T13:56:09+03:00

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Сразу в нескольких городах Калининградской области пройдет фестиваль польских фильмов «Висла». Об этом в соцсетях рассказал организатор мероприятия Артем Рыжков.

«C 18 октября по 6 ноября состоится фестиваль нового польского кино «Висла». Показы пройдут в Калининграде (пространство «Гараж», ул Гаражная 2), в Светлогорске и поселке Приморье и в Гвардейске (к/т «17 мгновений»)», - сообщил Рыжков.

Программа показов:

18-20 октября отель «Раушен», ул Ленина 48а

18 октября, 19:00 «Приступ паники», реж. Павел Масьлёна, Польша, 2017, 100 мин, 16+.

19 октября, 19:00 «Эскадрилья 303». Подлинная история, реж. Денис Делич, Польша, Великобритания, 2018, 99 мин., 16+

20 октября, 19:00 «Юлиуш», реж. Александер Петшак, Польша, 2018, 97 мин., 18+

Поселок Приморье:

19 октября, 16:00 ДК п. Приморье, ул Артиллерийская 9, «Помилование», реж. Ян Якуб Кольски, Чехия, Польша, 2018, 100 мин., 18+

ИСТОЧНИК KP.RU