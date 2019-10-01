Калининградец избил до смерти своего нового приятеля

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-01T13:20:44+03:00

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Ночью 28 сентября в службу Скорой медицинской помощи поступил вызов из поселка Храброво Гурьевского района. Врачам прибывшей бригады пришлось оказывать помощь 31-летнему местному жителю, у которого предварительно диагностировали тяжелые травмы головы и тела. К сожалению, пациент скончался по дороге в больницу. И тогда за дело взялись уже сотрудники правоохранительных органов.

Вскоре оперативники угрозыска Гурьевского отдела полиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержали41-летнего мужчину из того же поселка. По версии следствия, накануне вечером он пришел к своему приятелю, застав там незнакомого доселе гостя. Быстро сообразили на троих.

- В процессе застолья между его участниками произошла ссора, по ходу которой новый знакомый оскорбил подозреваемого, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. - В ответ тот нанес обидчику множество ударов руками и ногами стали по голове и животу, после чего ушел к себе домой. Гурьевским межрайонным следственным отделом регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Устанавливаются обстоятельства, причины и мотивы совершенного преступления.

Кстати, выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности как раз за причинение тяжкого вреда здоровью, а также за грабеж и уклонение от административного надзора. Неудивительно, что следователи подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении закоренелого уголовника меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU