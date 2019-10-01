В понедельник в Калининградской области в ДТП пострадало три человека

СЕГОДНЯ 13:21 2019-10-01T13:21:42+03:00

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Три человека пострадали в дорожных авариях в Калининградской области в понедельник, 30 сентября. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Кутузова в Калининграде 54-летний водитель «Шкоды» на прямом участке дороги врезался в припаркованный «Фольксваген». В результате ДТП пострадала 35-летняя пассажирка «Шкоды».

На ул. А. Невского в Калининграде 60-летний водитель «Мерседеса» из-за несоблюдения дистанции врезался в другой «Мерседес». В результате столкновения пострадала пассажирка второго автомобиля.

В Светловском округе водитель «Ауди» врезался в дорожное ограждение на автодороге Калининград-Балтийск. В результате аварии 40-летинй мужчина получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU