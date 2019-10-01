2019-10-01T13:38:53+03:00
Общество

В Калининграде более 700 школьников научились распознавать мошенников в интернете

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области более 700 школьников получили знания и навыки безопасного поведения в интернете. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В течение восьми месяцев в области проходил проект «Квест: интернет безопасный» обсудили на семинарах для представителей образовательных организаций. На реализацию проекта был выделен президентский грант в размере 490 тысяч рублей.

При помощи специально разработанного онлайн-комикса «Безопасный интернет: нескучный квест» школьники в доступной и занимательной форме узнали о мерах профилактики и защиты от интернет-угроз.

- Также общественники провели шесть мастер-классов. Руководитель проекта и его координатор беседовали с ребятами на темы фейковой информации, фишинговых ссылок и других форм мошенничества в интернете, методов их распознавания и профилактики последствий, обсуждали варианты безопасного поведения в эмоционально сложных ситуациях. Ребята познакомились с телефонами и интернет-адресами «линий помощи» детям, поделились своим опытом в обращении с недостоверной и вредоносной информацией, - добавили в пресс-службе правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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