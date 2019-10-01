В Мамоново из-за одного жильца перекрыли газ во всем доме

СЕГОДНЯ 15:16 2019-10-01T15:17:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд обязал жителя Мамоново обеспечить доступ сотрудников «Калининградгазификации» к внутриквартирному газовому оборудованию. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Один из жильцов многоквартирного дома, несмотря на неоднократные уведомления, не пускал газовщиков в квартиру. В результате во всем доме была приостановлена подача газа.

Это не понравилось ни жильцам, ни прокуратуре, которая обратилась в суд с требованием обязать мужчину обеспечить доступ специализированной организации к внутриквартирному газовому оборудованию, которое рассмотрено и удовлетворено. Суд с ними согласился.

ИСТОЧНИК KP.RU