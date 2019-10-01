2019-10-01T15:17:42+03:00
Общество

В Мамоново из-за одного жильца перекрыли газ во всем доме

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Суд обязал жителя Мамоново обеспечить доступ сотрудников «Калининградгазификации» к внутриквартирному газовому оборудованию. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Один из жильцов многоквартирного дома, несмотря на неоднократные уведомления, не пускал газовщиков в квартиру. В результате во всем доме была приостановлена подача газа.

Это не понравилось ни жильцам, ни прокуратуре, которая обратилась в суд с требованием обязать мужчину обеспечить доступ специализированной организации к внутриквартирному газовому оборудованию, которое рассмотрено и удовлетворено. Суд с ними согласился.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградец дважды за день стал жертвой телефонных мошенников и лишился 250 тысяч
Калининградку будут судить за контрабанду запрещенного лекарства для лечения астмы
В Калининграде более 700 школьников научились распознавать мошенников в интернете
В понедельник в Калининградской области в ДТП пострадало три человека
Калининградец избил до смерти своего нового приятеля
На ул. Сергеева в Калининграде сбили 12-летнюю девочку
В Калининградской области пройдет фестиваль польских фильмов «Висла»
Житель Черняховска отсудил свыше 80 тысяч за залитие квартиры
В «Безопасном городе» сообщили, где установлены передвижные фоторадары на этой неделе
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник не будет света и воды
В Калининградской области показатель заболеваемости ОРВИ превысил эпидемический порог
Аэропорт "Храброво" ведет переговоры с европейскими лоукостерами об открытии рейсов в Калининград
На ул. Гагарина «Рено» после столкновения вылетел на тротуар
Калининградец устроил погром в квартире своей бабушки
В Музей янтаря пустят бесплатно в честь Дня пожилого человека