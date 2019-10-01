2019-10-01T15:36:11+03:00
Общество

Калининградку будут судить за контрабанду запрещенного лекарства для лечения астмы

Виктор Сергеев
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В Багратионовском районе будут судить местную жительницу, которая пыталась провезти через границу запрещенное лекарство.

Как сообщает пресс-служба районного суда, в августе прошлого года женщина купила в Польше лекарство, которое содержит в своем составе псевдоэфедрин. В России это действующее вещество, входящее в состав лекарств для лечения, в том числе, бронхиальной астмы, ограничено в обороте.

В результате на женщину завели уголовное дело за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров. Ей грозит до лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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