Калининградец дважды за день стал жертвой телефонных мошенников и лишился 250 тысяч

СЕГОДНЯ 15:43 2019-10-01T15:43:43+03:00

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Житель Калининграда дважды в течение дня пообщался с телефонными мошенниками и лишился крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сначала 44-летнему мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Сообщив о блокировке его карты, мошенник выманил у калининградца ее реквизиты и перевел 157 тысяч рублей.

Спустя некоторое время калининградцу позвонили другой «сотрудник банка». Он предупредил мужчину о начавшемся мошенничестве и предложил помощь. Для этого необходимо было провести операцию по защите счета, которая, в итоге привела к списанию еще 90 тысяч рублей.

УМВД России по Калининградской области напоминает о том, что банковские работники не звонят и никогда не спрашивают код или персональные данные своих клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU