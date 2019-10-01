В Калининградской области планируют в онлайн-режиме отслеживать состояние мелиоративных систем

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-01T15:50:20+03:00

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В Калининградской области планируют внедрить электронную систему управления и мониторинга в сфере мелиорации. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

По ее словам, сейчас ведутся переговоры с разработчиками соответствующего программного обеспечения и оборудования. Планируется, что пилотный проект внедрения данной системы будет разработан в отношении объектов на территории Полесского городского округа.

- В этом году в муниципалитете ведется масштабный ремонт мелиоративной сети. Его проведение позволит обеспечить осушение более 1 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Работы ведутся совместными усилиями инвестора – ООО «Романовски Агро», ФГБУ «Управление «Калининградмелиоводхоз» и новой областной структуры – ГБУ КО «Калининградмелиорация», - сказала глава министерства.

Наталья Шевцова отметила, что на территории польдера насосной станции № 60а уже отремонтировано свыше 30 километров каналов федеральной и областной собственности. Это позволит засеять яровыми культурами 700 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU