В Светлогорске в честь Дня пожилого человека бесплатно выступит хор

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-01T15:55:00+03:00

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В Светлогорске состоится бесплатный концерт, приуроченный к Дню пожилого человека. Выступление хора «Вдохновение» состоится в зале клуба Светлогорского военного санатория. Начало в 16:00, вход свободный.

Кроме того, как сообщает администрация Светлогорского городского округа, в клубе будет выставка художественных работ студентов Университета непрерывного образования и коллективов ДШИ имени Гречанинова.

Напомним, сегодня посетители пенсионного возраста могут пройти в Музей янтаря в Калининграде бесплатно. Гости получили возможность осмотреть постоянную экспозицию и все временные выставки.

Калининградский зоопарк также объявляет акцию: пенсионерам по возрасту билет за пол цены.

Приобретение льготного билета – при предъявлении документа, удостоверяющего возраст.

ИСТОЧНИК KP.RU